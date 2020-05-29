خاص الفن - جورج الراسي بفيلم سينمائي جديد

ميرنا وليد - بيروت - يصور الفنان اللبناني ​جورج الراسي​ فيلما سينمائيا جديدا ، وفي حديث خاص مع موقع "الفن" كشف الراسي ان الفيلم يتحدث عن عصابات وفيه اجواء مشوقة ورائعة، ويشارك فيه الى جانب عدد كبير من الممثلين.

وكانت آخر أعمال الراسي أغنية "خليها فبالك" باللهجة المصرية، من كلمات يوسف عطية، الحان صلاح الكردي وتوزيع احمد امين، والتي حققت نجاحاً كبيراً، وصورها فيديو كليب تحت إدارة المخرج حميد مرعي.

ومن ناحية أخرى، وفي مقابله له مع موقعنا، وعن علاقته بخطيب شقيقته الممثلة اللبنانية نادين الراسي قال جورج:"لا أعرف خطيبها كثيراً، أنا لا أتدخل بهذه الأمور، أما جيسكار فتجمعني به علاقة ممتازة، إنه أب أولاد أختي.

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