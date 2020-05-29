هايدي كلوم تستمتع بحمام الشمس عارية..بالصور

ميرنا وليد - بيروت - ما زال حمام الشمس ممنوعاً في لوس أنجلوس، لكن لحسن حظها فإن عارضة الأزياء الألمانية ​هايدي كلوم​ لديها فناء خلفي في منزلها، فاستمتعت بحمام الشمس.

ونشرت هايدي البالغة من العمر 46 عاماً صورها عارية على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي؟

هايدي حاليا في الحجر المنزلي مع زوجها وزميلها الألماني ​توم كاوليتز​ ، 30 سنة ، وهو جزء من فرقة Tokio Hotel مع شقيقه التوأم بيل.

يضم فناء هايدي وتوم الخلفي قطعة من جدار برلين قدمها لها كهدية العام الماضي، مع الإشارة أنه تصادف أنه ولد في عام 1989 ، وهو العام الذي سقط فيه.



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