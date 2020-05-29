جوليا روبرتس تحول الكمامة إلى رسالة سياسية..وما علاقة أوباما؟

ميرنا وليد - بيروت - التقطت عدسات كاميرات الباباراتزي صوراً للنجمة العالمية ​جوليا روبرتس​ في ماليبو-كاليفورنيا يوم أمس. جوليا البالغة من العمر 52 عاماً، وجهت رسالة سياسية من خلال الكمامة التي وضعتها في إطار الإجراءات الوقائية من ​فيروس كورونا​، حيث كانت الكمامة عليها صورة الرئيس الأميركي السابق ​باراك أوباما​. وتربط بين جوليا روبرتس وأوباما وعائلته علاقات وطيدة. وقد زارت جوليا مدرسة ثانوية في مقاطعة لونغ آن في فيتنام في كانون الأول/ديسمبر الماضي مع السيدة الأولى السابقة ​ميشيل أوباما​ وكذلك جينا بوش هاغر، ابنة الرئيس جورج دبليو بوش.

كما أطلت جوليا وميشيل أوباما معًا في خطاب في كوالالمبور الماليزية في حدث ركز على تعزيز تعليم النساء في المنطقة.

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