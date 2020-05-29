الكشف عن صور إباحية لـ أنجلينا جولي ..شاهدوا كيف بدت!

ميرنا وليد - بيروت - تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صوراً إباحية للممثلة العالمية أنجلينا جولي.
وظهرت جولي في بعض هذه الصورة عارية الصدر تماماً محاولة إخفاء المناطق الحساسة من جسدها، وأشار الكثيرون إلى الغاية الواضحة من الصور التي تبدو فيها جولي بوضعيات مثيرة وجريئة.
ومن ناحية أخرى، كانت تبرعت جولي بمبلغ قدره مليون دولار أميركي لمواجهة تأثير فيروس كورونا على الأطفال وأرسلت المبلغ لإحدى المؤسسات التي تهتم بمساعدة الأطفال وإطعامهم.
وأصدرت جولي بياناً فسرت فيه ما قامت به :"هناك أكثر من مليار طفل خارج المدرسة في كافة أنحاء العالم، بسبب إغلاقها نتيجة لانتشار فيروس كورونا، العديد من الأطفال يعتمدون على الرعاية والتغذية التي تقدم لهم خلال ساعات الدراسة، بما في ذلك ما يقرب من 22 مليون طفل في أميركا، نحاول الوصول إلى هؤلاء الأطفال".
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