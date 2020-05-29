علاقة ريهانا بحبيب كايلي جينر تعود إلى الواجهة من جديد

ميرنا وليد - بيروت - عادت علاقة المغنية العالمية ​ريهانا​ بمغي الراب العالمي ​ترافيس سكوت​ حبيب نجمة تلفزيون الواقع ​كايلي جينر​ إلى الواجهة من جديد بعد مرور سنوات عليها وحرص الثنائي على إبقائها سرية وعدم الحديث عنها في العلن.

وعاد الحديث عن هذه العلاقة، إذ كشف لورنس شلوسمان في حلقة جديدة من برنامجه أن سكوت البالغ (28 عامًا) كان غاضبًا لسنوات بعد أن سأله عن علاقته مع ريهانا في مقابلة معه، حيث رغب في إبقاء علاقته معها سرية.

وأضاف لورنس أن سكوت لم يكن سعيداً عندما اكتشف العالم أنه يواعد ريهانا البالغة من العمر 32 عامًا.

وأشار لورانس إلى المحادثة التي استمرت مدة ساعتين مع ترافيس حول الجدل والنقد والشائعات التي تحيط بكل خطوة يقوم بها.

وقال أن سكوت خلال هذه المحادثة وصف ريهانا بأنها "إلهه" ووصفها بأنها "ملهمة" و"مبدعة"، لكن عندما تحدث عن الكشف عن العلاقة، قال لورانس إن ترافيس أخبره ألا يفعل ذلك.

يشار إلى أن ريهانا وسكوت إلتقيا لمرة الاولى عام 2013، وتعاونا معهاً في أكثر من مشروع لاحقاً.