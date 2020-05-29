ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ بعد غياب لعدة أشهر. وظهرت في أحدث ظهور لها خلال زيارتها لإحدى الأطباء وقد اكتسبت بعض الوزن الزائد مما جعل الكل يخمن ويروج لخبر حملها من زوجها الفنان ​حسام حبيب​ أما شيرين فلم تعلق على الصورة ولم تؤكد أو تنفي حتى الآن خبر حملها الذي ينتشر بين فترة وأخرى خصوصا انها غائبة بشكل شبه كلي عن مواقع التواصل الاجتماعي وليس هناك من يتكلم باسمها عليها ولا صور جديدة سوى المسبرة لها

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كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عبد الوهاب بوزن زائد فهل هي حامل من حسام حبيب؟-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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