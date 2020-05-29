"دبي للتصميم" ينضم لحملة "تجهيز 13 ألف رداء حماية طبي"

الجمعة 29 مايو 2020

انضم حي دبي للتصميم d3 إلى حملة #AThread4Cause من مجلس الأزياء العربي، التي تهدف لمقاومة جائحة كورونا عبر تجهيز 13 ألف رداء حماية طبي.



ويعد الحي قلب التصميم النابض في دبي، ويضم أكثر من 9000 متخصص و385 شركة، وتعهدت 7 شركات عاملة ضمن الحي بدعم الحملة التي تدعو مصممي الأزياء المقيمين في الإمارات إلى توظيف مهاراتهم اليدوية وموهبتهم بالأزياء الراقية لصناعة ملابس جراحية وتزويد مقدمي الرعاية الصحية في الإمارات بها.

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وبموجب هذه المبادرة سيصنع 7 شركاء مع أكثر من 50 خياطاً ملابس طبية معتمدة.

ولتسهيل النواحي اللوجستية، سيستضيف d3 مركز توزيع موحداً يتم فيه تخزين وتسليم ملابس الحماية والأقنعة الجراحية التي ينتجها مصممو d3 بالإضافة إلى مصممين آخرين في الإمارات.

ووفقاً لما أودته وسائل إعلام إماراتية، قالت خديجة البستكي، المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم: "يسرنا دعم هذه المبادرة كون الحي يعتبر الوجهة الرئيسية للتصميم والابتكار في الشرق الأوسط، حيث نهدف إلى الاشتراك بجهود حماية العاملين في قطاع الصحة من خلال المساهمة في بناء مخزون الإمارات من الملابس والأقنعة، ويدعمنا في ذلك قطاع الخدمات اللوجستية القوي والبنية التحتية في دبي".

وأضافت: "جذب المواهب ورعايتها يربط مجتمعنا معاً ويجعله قادراً على التماهي مع رؤية قادة الإمارات الرامية لتعزيز المعرفة والابتكار والإبداع. ما رأيناه اليوم هو ما يمكن أن تحققه إرادة المجتمع ويظهر قدرة حي دبي للتصميم على إنجاح المبادرة".