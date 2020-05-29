بعد وصف مشاهدها في مسلسل “سلطانة المعز” بـ”الإغراء المبتذل”.. المغربية طاهرة ترد

متابعة بتجـــــــــرد: ردت الفنانة المغربية طاهرة على كل من هاجم دورها منذ بداية عرض مسلسل “سلطانة المعز” الذي شاركت في بطولته مع النجمة غادة عبد الرازق.. وتصنيفهم لمشاهدها مع محمد لطفي بـ”الإغراء المبتذل” وذلك عقب انتهاء العمل الذي تم عرضه طوال شهر رمضان ونال إعجاب الجمهور في العالم العربي.

وقالت طاهرة التي جسدت دور “سيدرا”، في المسلسل أنها تريد أن تعرف ما هي المشاهد المبتذلة التي أشاروا إليها والتي تعرضت للسباب وأسرتها من أجلها.

كما حرصت طاهرة في نفس التعليق على شكر كل من أشاد بدورها ودعم موهبتها في التمثيل، خاصة أن نجاح دور “سيدرا” الذي قدمته في “سلطانة المعز” هذا العام يعد ثاني تجاربها في مجال التمثيل بعد دور “أزهار” في مسلسل “ولد الغلابة” في رمضان ٢٠١٩.

وقدمت طاهرة في مسلسل “سلطانة المعز” دور” سيدرا” شقيقة محمود عبد المغني الذي تساعده في مخططاته الإجرامية من الاتجار بالبشر والتنقيب عن الآثار، حيث تقوم بالسيطرة على محمد لطفي “خزاعة” البلطجي بالإغراء الجنسي كي يترك صف غادة عبد الرازق “سلطانة” ويعاونها وشقيقيها عبد المغني ومحمد شاهين في تنفيذ جرائم التنقيب عن الآثار.

المعروف أن طاهرة مطربة مغربية شاركت في العديد من المهرجانات الغنائية وكان آخر أعمالها كليب “بالصدفة” باللهجة المغربية والليبية كدويتو بمشاركة ملحن وموزع العمل محمود الشاعري شقيق الفنان حميد الشاعري، وظهرت موهبتها الغنائية في عمر سبع سنوات وبدأت تغني الأغاني الطربية والكلاسيكية، وقفت على خشبة مسرح الجامعة ومسارح الأندية الثقافية في مدينة وجدة، وتخصصت في غناء الموشحات والأناشيد الأندلسية.