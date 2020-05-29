هيا الشعيبي تتعرض للتنمر القاسي بسبب اقتراح الحفاظات

متابعة بتجــــــــــرد: أثارت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي ضجة جديدة بسبب تعليقها على ارتفاع أسعار الكمامات في بلدها. وجاء هذا في مقطع مصور نشرته على حسابها على “سناب شات” وتناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وقالت إن تلك الأسعار كانت في السابق منخفضة وإنه كان يتم شراء الكمامات من أجل استخدامها في المطبخ ولتضعها العاملات المنزليات.

وعبرت عن استغرابها ارتفاع أسعار تلك القطع التي يتم شراؤها عن طريق الجمعيات الخاصة. وأضافت ممازحة أنه من الأفضل في هذه الحالة وضع حفاظات الأطفال على الوجوه.

وأطلق هذا موجة من التعليقات على تلك الحسابات حيث تعرضت الفنانة لبعض الانتقادات. وأعرب الكثيرون عن دهشتهم بسبب ما قالته، مشيرين إلى أن الفنانات يشترين ملابسهن بأسعار خيالية. واعتبر آخرون أن ما قالته غير مضحك وأنه يمكنها أن تقدم المساعدات بدورها متهمين إياها بالبخل كما سخر فريق ثالث من سمنة وجهها ولون بشرتها.

ومما كتب في التعليقات: “السودة كبرت وصارت تتفلسف” و”تشترون الفساتين بالملايين توقفت ع الكمامات؟” و”خلاص حطي انتي حفاظة اذا ما تقدين تشترين كمامات” و”والله انتِ الي تحطين حفاظة عشان تكفي وجهك الكبير هذا” و”هذا كلام فنانة؟”.