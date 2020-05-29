مفاجأة من ميريام فارس.. أغنية باللهجة العراقية لجمهورها

متابعة بتجــــــــرد: تواصل النجمة اللبنانية ميريام فارس العمل على ألبومها الغنائي الجديد والمتوقع طرحه خلال عام 2020 الجاري.
وانتهت ميريام مؤخرًا من تسجيل أغنية جديدة باللهجة العراقية ضمّتها إلى الألبوم الذي تقدّم من خلاله العديد من اللهجات العربية والأنماط الموسيقية.
وكانت ميريام فارس قد كشفت في وقت سابق أنها صوّرت بعض أغاني الألبوم على طريقة الفيديو كليب، على أن تبصر هذه الأعمال النور تباعًا وفق خطوة تسويقية تحدّدها شركة “ميريام ميوزك”.
تجدر الإشارة إلى أن ميريام فارس طرحت في الفترة الماضية كليب خاص لأغنية “حبيبي سعودي” بمشاهد ولقطات حصرية من مشاركتها في الفعاليات الفنية بالسعودية، والأغنية من كلمات وليد الحَسَنية، ألحان يوسف العماني وميكس وماسترينغ محمد عصمت.
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