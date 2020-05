ليدي غاغا تطرح ألبوم Chromatica وتتصدّر عالميًا في ساعات

متابعة بتجـــــــرد: طرحت النجمة العالمية ليدي غاغا ألبومها الجديد Chromatica. ويأتي هذا الألبوم بعد ألبومها الأخير جوان في عام 2016 وألبوم أغاني فيلم A Star Is Born.

يتضمن الألبوم 16 أغنية جديدة هي: Chromatica 1 وAlice وStupid Love وRain On Me (بمشاركة Ariana Grande) وFree Woman وFun Tonight وChrimarica 2 و911 وPlastic Doll وSour Candy (بمشاركة Blackpink) وEnigma وReplay و Chromatica وSince From Abose (بمشاركة Elton John) و1000 Doves وBabylon.

وكان من المقرر طرح ألبوم Chromatica في 10 أبريل الماضي لكن تم تأجيله بسبب انتشار فيروس كورونا، فقالت حينها ليدي غاغا: “إن هذا وقت صعب ومخيف بالنسبة لنا جميعًا ، وبينما أعتقد أن الفن هو أحد أقوى الأشياء التي يجب أن نقدمها للفرح والشفاء إلى بعضنا البعض في مثل هذه الأوقات، إلا أنه لا يبدو لي الحق في إطلاق سراح هذا الألبوم مع كل ما يجري خلال هذا الوباء العالمي”.

جدير بالذكر أن اسم الألبوم تصدّر قائمة العبارات الأكثر تداولًا (Worldwide Trends) عبر موقع التغريدات الأشهر في العالم “تويتر”.