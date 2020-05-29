براد بيت بإطلالة صادمة بسبب فيروس كورونا

متابعة بتجــــــــرد: التقطت عدسات كاميرات الباباراتزي صورًا للممثل الأمريكي الوسيم براد بيت “56 عاماً” في ماليبو يوم أمس الثلاثاء 26 مايو – أيار 2020 الجاري ،بإطلالة صادمة وغير مألوفة له ،حيث كشف شعره الطويل ،أنه لا يقص شعره خلال فترة الحجر المنزلي والإغلاق التام المطبق في الولايات المتحدة الأميركية جراء تفشي جائحة فيروس كورونا في مدنها الكبيرة،وأظهرت صور الباباراتزي لبراد بيت جذور شعره الداكنة الرمادية الباهتة،وكشفت حاجته لإستعادة لمسة وصبغة شعره الشقراء المعروفة به.

واضطر فيروس كورونا براد بيت إلى العودة بلوك شعره الطويل الجديد إلى لوكه القديم الذي ظهر به في فيلمه الجميل ​“Legends Of The fall” الصادر عام 1994.

وكان النجم السينمائي الأمريكي الوسيم براد بيت قد ظهر بلوك شعره الجديد الطويل بستايل كاجوال بسيط بارتدائه سترة خضراء زيتونية اللون،وبنطال جينزممزقاً،وحذاء رياضياً،يتأمل دراجة نارية ، برفقة صديقه فليا ،وهو عازف جيتار شهير في فرقة الروك “.Red Hot Chili Peppers” ويجمع براد بيت وصديقه العازف فليا عدة هوايات مشتركة أهمها: عشق قيادة واقتناء الدراجات النارية وتصميم الأثاث،وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويمضي براد بيت فترة الحجر المنزلي مع أطفاله في قصره الفخم بلوس أنجلوس بالقرب من منزل زوجته السابقة الممثلة الجميلة وسفيرة النوايا الحسنة للاجئين أنجلينا جولي،ليؤمن لأطفاله:مادوكس “18 عاماً”،وباكس “16 عاماً”،وزهرة “15 عاماً”،وشيلوه “13 عاماً” ،والتوأمين فيفيان ونوكس “11 عاماً”، أجواء عائلية مريحة نفسياً وسعيدة بالقرب من والديهما معاً ،وشارك طلاب جامعة ميسوري الأمريكية المتأهبين لإنهاء سنتهم الأخيرة فيها والتخرج فور إنتهاء الإغلاق مقطع فيديو له من حديقة قصره الفاخر بلوس أنجلوس أمام أشجاره الخضراء ،ليبعث بكلماته بقلوبهم القوة والصبر والإلهام لمواصلة دراستهم عن بعد حسب ما هو سائد في معظم دول العالم.