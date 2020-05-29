درة تقدّم درسًا في الثقة بجلسة تصوير جريئة

متابعة بتجـــــــــرد: خضعت الفنانة التونسية درة لجلسة تصوير جديدة بدون فساتين فاخرة أو اكسسوارات أو حتى حذاء، حيث ظهرت فيها بملابس كاجوال وحافية القدمين، ووضعت تعليقًا يعبر عن ثقتها الشديدة في نفسها، مؤكدة أن الثقة تبدأ من معرفة الإنسان لمكانته الحقيقية.
درة، شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع انستقرام جلسة تصوير جديدة ظهرت خلالها بقميص وبنطلون من الجينز كما تعمدت إسدال شعرها على كتفيها، مع مكياج بسيط يبرز ملامحها، وعلقت على الصور قائلة: اعرف من أنت وما تستحقه.
صور درة لاقت اعجابا من نجوم الفن وبمقدمتهم السورية جومانا مراد والمصرية دينا والفنانة نادية الجندي وتضامن معهن الآلاف من المتابعين الذين وضعوا تعليقات تعبر عن إعجابهم بجمال الفنانة التونسية وثقتها الواضحة في نفسها.
يذكر أن درة كشفت مؤخرا عن مواظبتها على استشارة طبيبة نفسية مرتين شهريا حرصا على سلامتها، وأشارت في مقابلة مع الإعلامي بلال العربي لبرنامج Be My Guest عبر شبكة قنوات روتانا، إلى أهمية الصحة النفسية في الحياة، وصرحت ان لديها دكتورة في فرنسا تتواصل معها من باب الصداقة وتستشيرها في كل شئ.
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