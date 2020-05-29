جومانا مراد لـ"الخليج 365": دوري في "خيانة عهد" صعب.. وتعافت مع "شيرين"

رغم ابتعاد الفنانة السورية جومانا مراد عن الساحة الفنية لمدة 7 سنوات، عادت بقوة في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "خيانة عهد"، واستطاعت أن تلفت أنظار الجمهور والنقاد بأدائها الرشيق وتقمصها للشخصية.

وقدمت في العمل الدرامي شخصية معقدة لسيدة تدعى "شيرين" تدمن المخدرات ويدفعها الشر الكامن بداخلها لارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون.

أحكمت "جومانا" قبضتها حول الشخصية وجاءت انفعالاتها صادقة لحد كبير، لذا تعاطف معها الجمهور في مشاهد الضعف وغضب منها أيضاً في مشاهد الشر.

ويعد سطوعها وتألقها في رمضان 2020 أكبر دليل على أن غيابها عن الساحة كان فرصة لترتيب الأوراق والبحث عن دور ثري لا يسقط من ذاكرة الجمهور.

”الخليج 365” التقت الفنانة جومانا مراد للحديث حول كواليس مسلسل "خيانة عهد" والتعاون مع الفنانة يسرا وأصعب مشاهد العمل.





ـ ما أسباب حماسك لتقديم شخصية شريرة في مسلسل "خيانة عهد"؟

تحمست لشخصية "شيرين" لأنها مركّبة ومحورية، ولم أقدم هذا الدور من قبل، وعندما تتأمل الشخصية ستجد أنها تحتوي على تناقضات كثيرة، سلبيات وإيجابيات، خير وشر، وهذه النوعية من الأدوار جيدة جداً لأنها تعطي الممثل فرصة كبيرة يظهر إمكانياته الفنية.

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- تمردت في المسلسل على شخصية الفتاة الرومانسية.. فهل ترددتِ في قبول الدور؟

لم أتردد لحظة في المشاركة بالمسلسل، فعندما قرأت السيناريو تعاطفت مع شخصية "شيرين" فهي مدمنة مخدرات وتقع في حب شاب يصغرها في العمر، لكن توجد أسباب كثيرة ودوافع جعلتها تعيش بهذا الشكل، لذا تعاطف معها الجمهور في بعض المشاهد.

- ما أصعب مشاهد المسلسل بالنسبة لك؟

كل مشاهد المسلسل كانت صعبة، لأن الشخصية كانت محورية لسيدة تقع دائماً تحت ضغط نفسي واستغلال، وهذا أمر شاق جداً، وبذلت مجهوداً كبيراً كي يصل إحساسي للجمهور ويصدق كل انفعالاتي.





ـ وكيف كان التعاون الأول مع الفنانة يسرا؟

يسرا على المستوى الشخصي مثل شقيقتي وتربطنا علاقة صداقة قوية وشجعتني على المشاركة في المسلسل، وهي فنانة رائعة وكانت كل المشاهد التي تجمع بيننا قوية وأشبه بمباراة فنية، ولا أبالغ إذا قلت أن العمل مع فنانة في حجمها من أفضل الأشياء التي حدثت لي في حياتي.

ـ وماذا عن المخرج سامح عبد العزيز؟

مسلسل "خيانة عهد" هو التعاون الثالث الذي يجمعني بالمخرج سامح عبدالعزيز، فقد سبق وتعاونت معه في فيلمين هما "الفرح" و"كباريه" وهو مخرج صاحب رؤية، ويقدمني دائماً بشكل مختلف، لذا أشعر بسعادة أثناء العمل معه.





- تم تصوير جزء كبير من المسلسل بعد انتشار فيروس كورونا.. كيف كانت الأجواء في ظل الأزمة؟

بالفعل صورنا جزءاً كبيراً من المسلسل بعد أزمة الفيروس، لكن كانت الشركة المنتجة حريصة على سلامة فريق العمل، لذا كانت تقوم بتعقيم أماكن التصوير وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية، وكان كل فريق العمل لديه إحساس بالمسؤولية ولذا انتهينا من التصوير وجاءت النتيجة رائعة وحقق العمل نجاحاً كبيراً.

ـ ما تقييمك لموسم دراما رمضان 2020؟

كان موسم رائع جداً، وفيه قدر كبير من التنوع، فأنا تابعت الإشادات بأعمال "الاختيار، البرنس، الفتوة، النهاية وبـ"100 وش" على الرغم من أني لم أرهم بعد، ولكنني سأفعل قريبا.