عبدالله الطليحي ردا على داليا: عيب أنا أكبر منك (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رد الفنان الكويتي عبدالله الطليحي، على تصريحات الفنانة السعودية داليا مبارك، بعد استضافته لها في برنامجه الخاص عبر بث إنستقرام، ووصفه لها بأنها كانت عبارة عن "طقاقة" قبل دخولها المجال الغنائي، وهو ما جعل داليا تصف الموقف بأنها لا تستطيع النزول إلى هذا المستوى.

وجاء رد الطليحي موضحًا بأن جميع الأسلة المطروحة كانت داليا على درايه بها، عندما أخبرها بأن الأسئلة ستكون محرجه، وأضاف: أنا لم أكن بصدد استضافتها إلا أنه تم ترشيحها لي من قبل المعد، كما أني أعرف داليا منذ أن كانت طفلة، وهذا يجعلني أكن لها الحب والتقدير، كما بيّن الطليحي أنه لم يكن يستطع الرد مباشرةً على استفزازاتها بحكم نوعية هذه اللقاءات، إلا أنه أكد لها أن مافعلته "عيب" بحكم أنه أكبر منها سننًا، والكثير من المتابعين زودوني بأحداثها الكثيرة مع الإعلاميين.

يشار إلى أن خلافًا كلاميًا قد وقع بين داليا مبارك وعبدالله الطليحي عندما ردت الأولى على إحراج "الطليحي" لها، بعدما قال عن بدايتها الفنية إنها كانت تعمل "طقاقة" بالأعراس بالمملكة العربية السعودية، موضحة أنها لا تتحدث عن أحد لا يعنيها كونها ابنة السعودية وتعتبر واجهة عن بلادها.

وبيّنت داليا مبارك في مقابلة مع الإعلامي الكويتي عبدالله النجم أنها تعمل بأصلها وفي مكانة تجعلها لن تنزل لهذا المستوى من الحوار.

Advertisements

وقالت داليا مبارك: "لا أحب أن أتكلم عن أحد لا يعنيني أنا بنت السعودية وبنت كل بيت بالسعودية وكل أم سعودية أمي وكل أب سعودي أبوي وكل عيال السعودية إخواني .. اليوم أنا واجهة أنا اليوم مثل".

وأضافت المطربة السعودية: "لما ينغلط عليّ مو مشكلة خليني أبتسم وأنهي الحوار بطريقة لطيفة ولا أغلط ولا أوصل للغلط لأنو كل واحد بيعمل بأصله وبتربيته ومعدنه وكل شيء".

واختتمت داليا مبارك: "كلنا نعرف نرد بس أنا لقيت نفسي في مكان ما أقدر أنزل لهالمستوى من الحوار والرد".

وكانت داليا مبارك قد ردت على عبدالله الطليحي حينها عندما قال لها بأن بداياتها كانت "طقاقة": "ما شاء الله هذا السؤال من نفسك ولا شو"، رافضة الإجابة عن السؤال بقولها: "أنا غنيت بجامعة اليمامة بالسعودية قدام الأمير".

وقاطعها عبد الله الطليحي مرة أخرى، قائلًا: "بدي إجابة على السؤال أنتي بدايتك كانت طقاقة ما تتهربي"، الأمر الذي دفعها للانفعال قائلة "أنت مجنون أنت ولا شو مجنون صح أنت".