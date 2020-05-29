نجوى كرم في حفل بدون جمهور.. وكتبت نصوص غنائية في أزمة كورونا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رفضت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، الاعتراف بأنها شاعرة حقيقية مبررًة ذلك بأن الإنسان الحقيقي يكون بما يقدمه وليس بما يعترف به، لكنها ورغم هذا التصريح اعترفت بظهور موهبة كتابة نصوص شعرية غنائية خلال أزمة كورونا وقضائها فترة الحجر المنزلي.

وقالت نجوى كرم في لقاء أجرته مع الإعلامي السعودي علي العلياني، على هامش حفلها الغنائي الذي أحيته عبر منصة "شاهد vip"، إنها كتبت نصوصًا بالفعل في أزمة كورونا ولكنها لم تفضل إطلاقها هذه الفترة، مردفًة: "خبيتها شوية ربما لما بتشرق الشمس أكتر وبتحرقلنا جلدنا أكتر على بالي غنيها لأني بحب الفرح وبحب الأمل".

وعن عدم غنائها باللهجة الخليجية حتى الآن في ظل الحديث عن مشروع غنائي خليجي يجمعها بالفنان السعودي محمد عبده، أكدت شمس الأغنية اللبنانية أنها كانت ترغب في تتويج مسيرتها الفنية بعمل لبناني خليجي مرصعًا بالفن الراقي ولكن الظروف حالت دون إتمامه.

وأكدت نجوى كرم أن غنائها باللهجة الخليجية شرف لها، لافتةً إلى أنها تتخوف من التعدي على اللهجة الخليجية كون العديد من القامات يتميزون بالغناء فيها، وخاصًة أن من شاركوها في حفلات عيد الفطر على مدار اليومين الماضيين كانوا من بين تلك القامات.

Advertisements

وأحدثت نجوى كرم حالة من الفرح بين الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي بعدما قدمت العديد من الأغاني المتميزة في حفلها الذي التزمت فيه بالإجراءات الاحترازية بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث دشّن الجمهور وسم باسم #معيدين_مع_نجوى_كرم وتبادلوا من خلاله مقاطع أغانيها من الحفل حتى أصبح الوسم بين قائمة الأكثر تداولًا وصعد للترند السعودي سريعًا.

وقدمت نجوى كرم عدد كبير من أغانيها بينها: "أنا ما فيي، هيدا حكي، لو ما بتكذب، تطمع فيي، خليني شوفك بالليل، أنا لشحد حبك، حبابي هجروني، على مهلك يا هوا، قمر العشاق"، كما قدمت ميدلي غنائي مميز تفاعلت فيه بقوة مع فرقتها الموسيقية، واختتمت حفلها بأغنية: "ملعون أبو العشق".

وغرّدت متابعة قائلًة: "كل حفلات نجوى كرم في كفة وهذه الحفلة في كفة، جمعت بين القديم والجديد قدمت ارشيف اغاني رائع ومميز هذه الحفلة كانت احلى عيدية لكل المحبين. فخورة اني من فانز هذه الفنانة العظيمة.. فرحنا، انبسطنا، عشنا اجواء حلوة واحنا ببيوتنا #معيدين_مع_نجوى_كرم".

وأشار الكثيرين إلى إطلالتها، حيث قالت مغردة: "هذول الناس الي اذا لبست طلع الفستان عليها زي الصورة بالضبط ويمكن احلى #معيدين_مع_نجوي_كرم"، وأضاف آخر: "#معيدين_مع_نجوى_كرم حفلة أسطورية قدمت القديم والجديد بشكل مختلف مناسب لضروف الحدث متألقة دائمًا".