دانييلا رحمة: باميلا الكيك مركزة مع الآخرين.. وأود التمثيل مع عابد فهد

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حلت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة ضيفة في برنامج "راحت علينا" على قناة لنا الفضائية مع الإعلامي هشام حداد.

وردت رحمة على انتقاد زميلتها باميلا الكيك الذي صرّحت به الأخيرة في إحدى إطلالاتها الإعلامية مؤخراً، حيث قلدت باميلا مسبقاً زميلتها دانيلا وقالت إنها لا تعرف التكلم باللهجة اللبنانية، وأن الطريقة التي تتكلم فيها غير منطقية في عمل لبناني عربي، فيما علّقت رحمة على ذلك قائلة إن باميلا ممثلة عظيمة ولكنها تركز في حياة الآخرين، معبرة عن غضبها من هذا الانتقاد وأن الإنسان عندما يكون مشغولًا في حياته لا يركز في حياة الآخرين بحسب تعبيرها.

كما شاركت رحمة خلال الحلقة بالكثير من الأنشطة، منها الرقص الذي اعتاده الجهور منها بعد عرض مسلسل "أولاد آدم" الذي أدت فيه شخصية "مايا الراقصة"، كما كشفت عن موهبة أخرى لديها، فرسمت كاريكتير كرتوني بالإضافة إلى أنها تبادلت الغزل الشامي الصعب مع الإعلامي هشام حداد.

وظهرت رحمة خلال الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2020 في مسلسل "أولاد آدم" من تأليف رامي كوسا وإخراج الليث حجو و إنتاج إيغل فيلمز، وحققت نجاحاً بشخصية "مايا" الراقصة العفوية، والتي تتعلم السرقة من أجل إخراج شقيقتها من السجن، كما جمعتها ثنائية مع الفنان السوري "قيس الشيخ نجيب – سعد" حيث أشاد المتابعون بأنهما كانا ثنائياً جميلاً جداً.

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وحول هذه المشاركة الدرامية، أشارت رحمة إلى أنها استفادت كثيراً من المخرج الليث حجو الذي علّمها الالتزام والعمل والجد والتطوير على الرغم من قساوته خلال التصوير، لافتة إلى أن حكمه العسكري أخافها في بداية تصوير المسلسل، لكن بعد ذلك استفادت الكثير منه، قائلة إنها بعد مسلسل "أولاد آدم" تعلّمت اللهجة الشامية بطلاقة، وذكرت عدة كلمات منها "انغنار، بلور، درمل، بشكير، بلا علاك".

وفيما يخص إمكانية مشاركتها بجزء ثان من مسلسل "أولاد آدم"، صرحت رحمة بأنها لا تستطيع أن تأخذ قرارها الآن قبل قراءة السيناريو والنص الجديد، مؤكدة أنها تحب كثيراً أن تشارك في الأعمال المشتركة السورية واللبنانية، وأنها تتمنى في المستقبل أن تجتمع في مسلسل مع الفنان السوري عابد فهد.

وحول بعض التفاصيل الأخرى، صرحت دانييلا بأنها لن تعود مجدداً إلى مهنة تقديم البرامج، وأنها دخلت في تجربة الحب مرتين، مضيفة أنها تحب الاستقرار إجمالاً والحب الحقيقي الذي يعيش طويلاً وتحب إنجاب الأطفال، فيما قالت إن الممثل اللبناني الأقرب إليها هو باسم مغنية.