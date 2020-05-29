شيرين بوزن زائد في أحدث ظهور لها.. وخدودها تعرضها للتنمر

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحدثت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور لها، بسبب زيادة وزنها وانتفاخ خدودها وسط توقعات بأنها حامل.

وظهرت شيرين في الصورة التي تناقلتها عدة صفحات فنية وهي ترتدي تي شيرت ضيق عند منطقة الذراعين والصدر وواسع ناحية البطن، وبدت فيه بحجم زائد ولوحظ ذلك من وجهها خاصًة خدودها.

ورجح متابعون أن الزيادة بسبب الجلوس فترة طويلة في البيت دون عمل أو خروج لإقامة حفلات بسبب الإجراءات الاحترازية المقررة في أغلب البلدان لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ورجح البعض أن زيادة الوزن بسبب حملها من زوجها حسام حبيب.

وقال أحد المعلقين إن الزيادة بسبب ‏‎عوامل الحجر المنزلي الموضوع على الناس، وعبر آخر بقوله: ‏‎العيون اختفت من كبر الخدود. وأضافت أخرى ‎على تويتر "حبيبي الخدود".

في حين توقع فريق من المتابعين حمل شيرين، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "‏‎شكلها حامل مافيها ون تو‏"، ‏‎وأضافت متابعة: حامل ما فيها كلام منتفخة"، وزاد ثالث: ‎‎"ولابسة قميص حوامل" وأخرى قالت: "‎حامل مبروك".

ولم تنجو شيرين من التنمر بعد ظهورها بهذا الشكل، فقال أحد المتابعين على تويتر: ‏‎"حسبتها شغالة إندونيسية وراعي الحساب يعرضها للعمل كنت براسله والله محتاجها.. طلعت فنانة الاحساس شيرين".

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وأضاف آخر: "‏‎تشبه خدامتنا"، وأتم ثالث قائلًا: "الخدامة ميري اللي في المسلسلات الكويتية"، وسخر متابع بالقول: "هي وقفت على شيرين .. حتى أبو صلاح راحت عضلاته".

وقبل أيام عبرت شيرين عن إعجابها ببعض الأعمال الدرامية التي شاركت في الموسم الرمضاني 2020، من خلال سلسلة من التغريدات نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، حيث أثنت على ثلاثة أعمال هي: "الإختيار" لأمير كرارة، و"النهاية" ليوسف الشريف، و"الفتوة" لياسر جلال.

ولم تغيب شيرين بصوتها عن محبيها خلال شهر رمضان، حيث شاركت في أداء أغنية إعلان فودافون الذي شارك فيه عدد كبير من نجوم الفن والكُرة في مصر، بجانب النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، وقد جري بثه عبر الفضائيات طوال أيام شهر رمضان المبارك.

وحول رأيها في كورونا، قالت المطربة إنه على الرغم من الظروف التي يمر بها العالم من انتشار فيروس كورونا، والاضطرار إلى العزل المنزلي والبقاء في البيت، إلا أن ذلك جعلنا نقترب من أولادنا وأهالينا بصورة أكبر.

يذكر أن آخر أغنية للنجمة شيرين عبد الوهاب "مش قد الهوى"، التى طرحتها على يوتيوب وحققت عددا كبيرا من المشاهدات.