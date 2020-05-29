ريم الشمري تهين المصريين بالكويت: "وسخين" ومصدقين نفسهم شركاءنا (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وصفت ناشطة مواقع التواصل الكويتية ريم الشمري، المصريين الوافدين في بلادها بـ"الحقيرين"، كونهم يتحدثون عن الكويت على أنها ملكًا لهم دون الاعتبار لأبناء الوطن الحقيقيين، موجهًة هجومها على المصريين واصفًة إياهم بالمأجورين الذين يعملون خدامين في بلادها، الأمر الذي أشعل الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت ريم الشمري، في مقطع فيديو عبر سناب شات، إنها مندهشة من المصريين الذين يتحدثون على بلادها الكويت بأنهم يملكون فيها ما لا يملكه أبناء الوطن ويفعلون فيها ما يريدون، مشددًة على أن هؤلاء ليسوا إلا مجرد أشخاصًا يتم تأجيرهم لخدمة الكويتيين مقابل راتب.

وأردفت ريم الشمري، أن المصريين ليسوا شركاء للكويتيين في الوطن ولكنهم يعملون بعقود مقابل أداء مهمتهم وبعدها ينتهي الأمر، وألقت باللوم على حكومة بلادها ونواب البرلمان لأنهم السبب وراء حصول المصريين على هذا الوضع، موجهًة رسالة جاءت فيها: "يامصريين ياوافدين أنتم مجرد ناس تشتغل عندنا لخدمتنا افهموا تتأمرون بعد شنو في.. انسوا".

وأكدت ريم الشمري أن الكويتيين لا يريدون جالية مصرية في البلاد موجهًة السباب والشتائم للغالبية الكبرى منهم، فقالت: "إحنا ما نبي الجالية المصرية عندنا لأنوا 90 بالمائة منهم "وسخين" ومصدقين نفسهم إنهم شركاء معانا بالكويت وإن الكويت لهم .. اتخسون".

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ولم يمر المقطع مرور الكرام إذْ تناقله رواد منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مؤكدين أن تصرفها ينم عن عنصرية لا مبرر لها، بينما قال البعض إنها محقة فيما تقول لأن الوافدين يستحقون ذلك ولكنهم اعترضوا على أسلوبها الذي تحدثت به، فيما أكدت فئة أخرى أن انتشار فيروس كورونا في بلدان العالم كشف معادن الأشخاص على حقيقتهم.

وفي سياق آخر أعلنت الكويت عن خطة تنهي حالة الغلق التام، التي تعيشها البلاد، وتهدف لعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا، وسط استبدال الحظر الشامل بآخر جزئي للتعايش مع فيروس كورونا.

وكانت قد أعلنت الحكومة الكويتية في الـ10 من شهر أيار/مايو الجاري، حظرًا شاملًا حتى نهاية مايو/أيار الجاري، في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.