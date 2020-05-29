ساندي تؤكد أن محمود العسيلي و"شارموفرز" الأقرب لطريقتها

أكدت المطربة ساندي، أنه ليس هناك أي مطربة في الساحة الغنائية سواء في مصر أو الوطن العربي تستطيع منافستها في اللون الغنائي الذي تقدمه، قائلة: " أن هناك دلائل على ذلك، فكثير من المطربات حاولن تقليدها من قبل ولم يحققن نجاحا، مشيرة إلى أنها منذ ظهورها ولها لونها الخاص الذي تتميز به وعرفها من خلاله الجمهور.

وأكدت أن جمهورها من الصعب أن يتقبل أي مطربة تقوم بتقليدها لأن جمهورها مثل جمهور الكينج محمد منير لا يقبل ظهور فنان في نفس لونه النوبي.

وقالت ساندي: "أنا لو مت مش هتيجي ساندي تانية، ولكن لو تحدثنا عن نفس طريقة التفكير وخطواتي في الغناء أعتقد أن المطرب محمود العسيلي وفريق شارموفرز الأقرب لطريقة تفكيري في الخطوات التي آخذها في مسيرتي الفنية."

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