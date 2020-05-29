شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء مونتاج مسلسل "شديد الخطورة" لـ أحمد العوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المخرج حسام على من مونتاج حلقات مسلسل "شديد الخطورة" للنجم أحمد العوضى، فى أولى بطولاته المطلقة، وسلم حلقاته للجهة المنتجة للمسلسل والتى قامت بدورها بتسليمه لمنصة "watch it" التى تقوم بعرضه لأول مرة، ومن المقرر عرض حلقات المسلسل خلال الأسابيع المقبلة.

ويتناول المسلسل قضية الهاكرز وخطورتهم على الأمن القومى واستخدامهم بشكل كبير فى ضرب مؤسسات الدولة، حيث تُعرض كل حلقة فى 30 دقيقة، واستخدامها بشكل كبير فى ضرب مؤسسات الدولة، حيث تعرض كل حلقة فى 30 دقيقة، ومن المقرر أن تعلن الشركة مواعيد عرضه خلال الأيام المقبلة، وينتمى العمل لنوعية الأعمال الأكشن مكون من 7 حلقات فهى تجربة جديدة يتم تقديمها لأول مرة فى مصر.

وتحرص شركة "سينرجى" على تقديم عدة أعمال مختلفة ومميزة خلال الفترة المقبلة تضاهى المسلسلات العالمية على منصة watch it، المسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام على، ويشارك فى بطولته كل من رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال.