شكرا لقرائتكم خبر عن ويس بول يعلن عن بدء إنتاج فيلم Planet of the Apes قريبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المخرج ويس بول أنه من المتوقع أن يبدأ قريبا العمل على فيلم Planet of the Apes، وفى المقابلة الحصرية مع بول، كشف المخرج أنه يعمل بالفعل في مرحلة التطوير ويجتمع بانتظام مع كاتبه، جوش فريدمان، من خلال Zoom لمناقشة النص الذي "يواصل التقدم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "newsdio".
فى خلال فترة الحجر الصحي، كان بول يستوحى أفكارا جديدة للفيلم، بالإضافة إلى ذلك أعلن بول أن لديهم فريقًا مبدعا يعملون على فن المفاهيم للفيلم وأنه يمضى رسميًا إلى الأمام، كما لمح بول إلى أنه "يمكن أن يكون في الواقع في الإنتاج الظاهري قريبًا لأنه إلى حد كبير تم الانتهاء من الفيلم بشكل كبير".
وبدءا من عام 1968 أنتجت الشركة 5 أفلام من السلسلة استنادًا إلى رواية بيير بول الفرنسية مع سلسلة السبعينيات، ومن ثم بدأ العمل على سلسلة حرب النجوم "Star War "، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline ".
وكانت قد كشفت شركة ديزنى عن بعض ملامح خطتها للعام الجديد، التى تضمنت تنفيذ أجزاء جديدة لسلسلة الأفلام الشهيرة Planet of the Apes.
وبحسب تصريحات للرئيس التنفيذى للشركة "بوب أيجر"، أكد وجود خطة مبدئية لتنفيذ جزأين من السلسلة الشهيرة، على أن يعرض نهاية العام المقبل، إذا انتهت مفاوضات ضم الممثلين في تلك الأيام.
الفيلم الأخير من السلسلة الذى عرض عام 2017، هو من إخراج مات ريفز، وتأليف الثنائى مارك بومباك وبيير بول، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، أندى سركيس، وودى هاريلسون، ستيف زان، سارة كانينج، آليساندرو وليانى، تاى أولسون.
ودارت أحداثه في إطار من الإثارة والمغامرة فى رحلة جديدة مع سيزار، حيث يرغم هو وزملاؤه القرود - خلال هذا الجزء - على خوض حرب طاحنة ومميتة مع جيش من البشر بقيادة كولونيل، وبعدما تعانى القرود خسائر جسيمة لا يمكن تصورها، يصارع سيزار غرائزه المظلمة ويسعى بنفسه إلى الانتقام لصالح سلالته؛ فيخوض مع الكولونيل معركة ملحمية ستحدد مصائرهما وكذلك مستقبل الكوكب.
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