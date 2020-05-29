شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى يستكمل تصوير "ملاك" بعد أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستكمل الفنان كريم فهمى تصوير مشاهده فى مسلسل "ملاك"، بعد توقف تصوير قبل حلول شهر رمضان الماضى لانشغاله بتصوير مسلسله مع النجمة ياسمين عبد العزيز "ونحب تانى ليه"، حيث صور فى "ملاك" نحو 10 أيام تقريباً وبعدها توقف التصوير للمخرج إبراهيم فخر.

ويواصل مؤلف العمل حسان دهشان كتابة حلقات المسلسل، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ويشارك في بطولته كل من كريم فهمي، محمود عبد المغني، أيتن عامر، حسام داغر، فراس سعيد، أمير العايدي.

تدور أحداث مسلسل "ملاك" فى إطار اجتماعى من خلال قصة طبيب يتسبب فى غلطة غير مقصودة تقلب حياته رأسا على عقب، ويتحول من ملاك إلى شيطان خلال أحداث العمل، ويراهن عليه مؤلفه حسان دهشان ويعتبرها قصة جديدة على الدراما المصرية بحسب تصريحه، وأنتهى بالفعل من كتابة نصف حلقاته.

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من ناحية أخرى ينتظر كريم فهمى عرض فيلمه الجديد "ديدو" تأليف وبطولة كريم فهمى، وإخراج عمرو صلاح ومفترض أن يطرح فى الصيف بعد فتح السينمات بقوانين وأسس جديدة بسبب أزمة فيروس كورونا.

ويشارك فى بطولة فيلم "ديدو" الفنان حمدى الميرغنى، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومى فؤاد وعدد آخر من الفنانين إضافة إلى ظهور كل من أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث، فى أول اجتماع بينهم منذ انفصال الثلاثى قبل 3 سنوات.

وكانت آخر أعمال كريم فهمى مسلسل "ونحب تانى لية" الذى عرض في موسم رمضان الماضى وحقق نجاحاً جماهيرياً بجانب بطلة العمل النجمة ياسمين عبد العزيز، وشريف منير إخراج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج سينرجى، وشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان سوسن بدر وعلا رشدى وتارة عماد وإسلام جمال وآخرين.