"شارك في فيلم عالمي ورحل بسبب مشاكل الكبد".. معلومات عن محمد الدفراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تمر، اليوم الجمعة، ذكرى ميلاد الفنان محمد الدفراوي الـ89، إذ إنه من مواليد 29 مايو 1931.

ونستعرض لكم بعض المعلومات والحكايات عن الفنان الراحل..

- اسمه بالكامل محمد الصغير أحمد الدفراوي.

- ولد في دسوق التابعة لكفر الشيخ، ودرس في كلية الأداب، ثم انتظم في معهد فنون مسرحية عام 1955.

- شغل منصب وكيل نقابة المهن التمثيلية.

- قدم أكثر من مائتي عمل على مدار مشواره الفني الذي امتد أكثر من 50 عاما.



- أول أجر حصل عليه كان مائتي جنيه عن دوره في فيلم "الله أكبر".

- من أشهر أعماله: "مسجل خطر، عائلة الحج متولي، سلام يا صاحبي، رأفت الهجان"، والعديد من الأعمال.

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- رفض تمامًا زيارات الفنانين له في منزله خلال فترته الاخيرة، حتى لا يراه من أحبوه وهو في حالته المتأخرة، حسب موقع السينما.

- شارك في العديد من الأعمال الدينية على مدار تاريخه الفني.

- اكتسب شهرة كبيرة في بدايته الفنية من خلال فيلم حب ودلع ثم مسلسل المطارد.

- عانى في سنواته الأخيرة من مشاكل في الكبد، وشيع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة.

- تميز بالطول الفارع وصوته العميق القوي.

- لديه ابنان هما "عمر الدفراوي، وعلاء الدفراوي".

- آخر أعماله كانت قبل وفاته بعام من خلال مسلسلي الصيف الماضي، وسنوات الحب والملح.

- شارك في الفيلم الأجنبي الكارتوني "Atlantis: The Lost Empire" عام 2001.

- توفي في 5 يناير 2011، عن عمر يناهز 80 عاما.