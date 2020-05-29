"شارك في فيلم عالمي ورحل بسبب مشاكل الكبد".. معلومات عن محمد الدفراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
تمر، اليوم الجمعة، ذكرى ميلاد الفنان محمد الدفراوي الـ89، إذ إنه من مواليد 29 مايو 1931.
ونستعرض لكم بعض المعلومات والحكايات عن الفنان الراحل..
- اسمه بالكامل محمد الصغير أحمد الدفراوي.
- ولد في دسوق التابعة لكفر الشيخ، ودرس في كلية الأداب، ثم انتظم في معهد فنون مسرحية عام 1955.
- شغل منصب وكيل نقابة المهن التمثيلية.
- قدم أكثر من مائتي عمل على مدار مشواره الفني الذي امتد أكثر من 50 عاما.
- أول أجر حصل عليه كان مائتي جنيه عن دوره في فيلم "الله أكبر".
- من أشهر أعماله: "مسجل خطر، عائلة الحج متولي، سلام يا صاحبي، رأفت الهجان"، والعديد من الأعمال.
- رفض تمامًا زيارات الفنانين له في منزله خلال فترته الاخيرة، حتى لا يراه من أحبوه وهو في حالته المتأخرة، حسب موقع السينما.
- شارك في العديد من الأعمال الدينية على مدار تاريخه الفني.
- اكتسب شهرة كبيرة في بدايته الفنية من خلال فيلم حب ودلع ثم مسلسل المطارد.
- عانى في سنواته الأخيرة من مشاكل في الكبد، وشيع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة.
- تميز بالطول الفارع وصوته العميق القوي.
- لديه ابنان هما "عمر الدفراوي، وعلاء الدفراوي".
- آخر أعماله كانت قبل وفاته بعام من خلال مسلسلي الصيف الماضي، وسنوات الحب والملح.
- شارك في الفيلم الأجنبي الكارتوني "Atlantis: The Lost Empire" عام 2001.
- توفي في 5 يناير 2011، عن عمر يناهز 80 عاما.
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