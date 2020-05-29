"والدته بريطانية ووالده فنان".. معلومات عن جمال فارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تمر اليوم ذكرى ميلاد الفنان جمال فارس، الذي ولد في 29 مايو 1921.

ونستعرض لكم في هذه السطور بعض المعلومات عنه..



- هو نجل الفنان الراحل عباس فارس الذي اشتهر بصوته الجهوري وشارك في أكثر من 100 عمل.

- والدته بريطانية أسلمت من أجل الزواج بوالده، وبعد وفاتها، تزوج والده عباس فارس من شقيقتها، التي أسلمت أيضا.

-بدأ حياته الفنية في عام 1951، وهو في سن الثلاثين.

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-استمر في تقديم أعمال على مدار 4 سنوات.

- شارك في عدد قليل من الأفلام لم تتجاوز 7 أعمال هي: "وهيبة ملكة الغجر، حماتي قنبلة ذرية، ليلة غرام، الشرف غالي، السماء لا تنام، أرض الأبطال، فجر".

- تشارك مع والده في أعمال هي: "ليلة غرام، الشرف غالي، السماء لا تنام، أرض الأبطال، فجر".

- ارتبط جمال بعلاقة عاطفية مع "باربرا" زوجة الفنان رشدي أباظة الأجنبية، وعندما علم أباظة بذلك قرر أن يطلقها، وانتهى الأمر بزواج جمال من باربارا.

- هاجر إلى خارج مصر وعمل في التجارة، إلى أن توفي 1 يناير 1983، عقب وفاة والده بـ5 سنوات فقط.