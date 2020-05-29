كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 09:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر دراما رمضان 2020 بطاقة ميلاد نجومية جيل جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن جيل الشباب لن يكون صاحب السيطرة على السينما فقط، ولكنه أثبت أن الدراما المصرية ستكون ملكًا له أيضًا، واتضح ذلك من دراما العام الحالي بعد أن نجح هؤلاء الشباب في خطف الأنظار من النجوم الكبار ، وخلقوا مساحة خاصة لهم أجبرت المشاهدين على متابعتهم .

وفي السطور التالية يرصد "الخليج 365 الفني" أبرز هؤلاء النجوم الذين تألقوا خلال السباق الرمضاني الجاري، وتنبأ لهم النقاد بمزيد من المشاركات الفنية خلال الأيام المقبلة.

أحمد خالد صالح

لفت الفنان الشاب أحمد خالد صالح أنظار المشاهدين بعدما قام بأداء دور شيخ حي الجمالية في مسلسل "الفتوة"، الذي قام ببطولته الفنان ياسر جلال،جعل الجمهور يقوم بالربط بين موهبته وموهبة والده الفنان الراحل خالد صالح.

كريم أسامة

حقق كريم أسامة شعبية كبيرة هذا العام من خلال دوره كمذيع الواحة فى مسلسل النهاية مع الفنان يوسف الشريف " لأنه استخدم بقوة أدواته الفنية والتمثيلية،و كان "اللوك" الذي أطلّ به كريم لافتًا حيث ظهر بشكل مختلف ليواكب أحداث المسلسل، واستطاع في أعمال قليلة إثبات وجوده ولفت الأنظار إليه ، واعتبره عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي من الوجوه الرمضانية للعام 2020 ووصف بأنّه كتب لنفسه شهادة ميلاد جديدة له.

هنادي مهنا

ظهرت الفنانة الشابة هنادي مهنا في عملين يعدان من أهم الأعمال الفنية في السباق الرمضاني هذا العام، وهما "خيانة عهد" و"الفتوة"، وأظهرت براعة شديدة بسبب اختلاف شخصيتها تمامًا في المسلسلين، جعل الجمهور يشيد بموهبتها وقدرتها على أداء الأدوار المختلفة، رغم صغر مساحة الشخصيتين.

أمانى كمال

تألقت أمانى كمال ، خلال مشاركتها في مسلسل حب عمرى حيث يراهن عليها الجمهور بأنها ستكون ضمن أفضل الفنانات لما تحمله من موهبة كبيرة، نجحت في اكتسابها بعد خبرة تراكمية نتاج مشاركتها في العديد من الأعمال الفنية.

عصام السقا

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من النجوم الشباب الذين استطاعوا حصد نجاح كبير بمشاركته فى ثلاث أعمال رمضانية وهى "الاختيار" ،"الفتوة" ،"فرصة تانية" ، حيث جسد فى الفتوة دور رجل طيب مع من حوله، يُدعى "أبو ضيف" يقوم بالهروب من جريمة قتل ويختبئ في أحد الأماكن ، كما تألق من خلال مسلسل "الاختيار" بعد تجسيده شخصية الشهيد المجند محمد محمود محسن الذي كان مُلقبًا بـ "هرم"، جسد شخصية "خالد" بأداء مُختلف تمامًا عن "الإختيار" واثبت أنه ممثل حقيقي.

محمد على رزق

نال دوره في مسلسل "النهاية" ، استحسان النقاد وأشادوا بموهبته وبتفوقه ، حيث استطاع أن يجسد مخاوفه وتوتره مما قد يحدث من خلال سرده لمجموعة من المعلومات عن الروبوتات وما سبب منعها.

غفران محمد

حققت غفران نجاحًا مبهرًا ونالت ثناء الجمهور والنقاد عن أدوارها خلال السباق الرمضانى من خلال مسلسلات "الفتوة" ،"القمر آخر الدنيا" ،و "فرصة تانية"، واستطاعت غفران أن تخطف القلوب دو"سكر" الذي جسدته في "الفتوة".

أحمد داش

لفت الفنان الشاب أحمد داش أنظار الجميع بعد تجسيده شخصية "عادل الشمام " شقيق الفنان محمد رمضان الصغير في مسلسل "البرنس"، وقد تميز داش في دوره، والمتابع لأحمد داش يجد نجمه يزداد لمعانًا في كل موسم، فقد كان مميزًا أيضًا في مسلسل "طايع" العام الماضي.

رنا رئيس

تألقت رنا رئيس فى السباق الرمضاني من خلال مشاركتها في عملين وهما مسلسل "سلطانة المعز" و "ليالينا 80"، ونجحت لفت الانتباه إليها، وركزت تعليقات الجمهور عبر "فيس بوك" على الإِشادة بإتقانها وبساطة الأداء.

هدى الآتربي

ببساطة وتلقائية ادائها في تجسيد شخصيتها فى "القمر آخر الدنيا" نجحت هدى في جذب الانتباه إليها، وخاصة جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، الذين توقعوا تفوقها في المواسم القادمة.