شكرا لقرائتكم خبر عن إيرينا شايك تقضى 4 ساعات فى منزل برادلى كوبر.. اعرف إيه الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن كل من إيرينا شايك وبرادلى كوبر يستمتعان حاليا بوقتهما برفقة بعضهما البعض وسط القلق الذى يعيشه العالم بسبب انتشار فيروس كورونا "COVID-19"، حيث يتواجدا حاليا فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

لم يكن ظهور كوبر وإيرينا شىء غريب حيث يتمتع الثنائى بصداقة وحياة ودية بالرغم من انفصالهما، إضافة إلى أنهما يتبعان رعاية الأبوة المشتركة لابنتهما "ليا" البالغة من العمر ثلاث سنوات.



ايرينا شايك

وحسب موقع "ديلى ميل" فقد أمضت عارضة الأزياء البالغة من العمر 34 عاما، ما يقرب من أربع ساعات فى منزل برادلي كوبر.

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ظهرت إيرينا شايك بكامل اناقتها حيث ارتدت قميصا ذى تصميم راقى وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء " Burberry " ووصل سعره إلى 280 جنيها إسترلينيا، كما ارتدت "شورت" باللون الأسود وحذاء بنفس اللون.

وقد سجلت عدسات "البابارتزى" لحظة وصول أحد عمال توصيل الطلبات الذى أحضر الأطعمة لهما، لتظهر شايك هى التى تقوم باستلام الوجبات، وما لفت الأنظار أن الزيارة اقتصرت عليهما فقط ولم تظهر ابنتهما ذات الـ 3 سنوات.



ايرينا شايك



ايرينا شايك