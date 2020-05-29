شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر سامى: إيماننا بـ"النهاية" وراء تميزه والمسلسل ينافس تكنيك أعمال أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج ياسر سامى إن مسلسله "النهاية"، نجح من خلاله فى إرسال إنذار إلى العالم الغربى، أننا كمصريين قادمون بقوة فى عالم الإخراج، وعلق فى تصريحاته لـ"الخليج 365" "أنا فى البداية أتقدم بخالص الشكر والامتنان للجمهور الذى منح لى صوته فى أكثر من استفتاء جماهيرى، وأن الفضل طبعا لله فى الأول والآخر وأشكر الله أن الجمهور أدرك مدى الجهد الذى بذل فى هذا العمل، رغم إنى لم أتوقع كل هذا النجاح".

وأضاف سامى قائلا "كنت أتوقع أن الله سيكلل جهد أى حد بيجتهد وعايز ينجح وأنا بكل صراحة كان نفسى إن المسلسل ينجح علشان بلدنا تنجح بتقديم عمل كل العالم يشعر به ونصل للعالمية".

وأكد سامى أن كل فريق العمل شعر بالقلق فى بداية الأمر لاستسهالى لفكرة تنفيذ العمل، وتحمسى الشديد له، حيث هذا العمل مر على عدد من المخرجين الذين أكن لهم كل الحب والاحترام والتقدير وجميعهم شعروا بصعوبة الموقف وبعضهم طلب تأجيله عاما ليدرس الورق جيدا قبل تنفيذه، ولذلك كان هذا المشروع معطل منذ عدة سنوات.

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وأوضح سامى أن سبب نجاح هذا العمل هو وجود إيمان جماعى لكل الفريق وجهات الإنتاج، بأن هذا العمل ممكن ينجح، بالإضافة إلى حبى لهذا المشروع وتحمسى الكبير له لدرجة إن الأستاذ حسام شوقى، قال لى حماسك شجعنى للدخول فى هذا العمل.

وتابع سامى قائلا "صورة وجرافيك وإضاءة المسلسل كانت مبهرة وتضاهى الصورة التى تظهر بها الأعمال الأوروبية وتجعل كل من يشاهد العمل يتوقع بتكلفة التصوير، فخبرة السنين الطويلة فى الإعلانات والجرافيك والآن فى الدراما أدت إلى نجاحنا بهذه النتيجة بتكلفة أى مسلسل عادى".

أما عن إمكانية تقديم جزء ثانى للمسلسل، قال المخرج ياسر سامى "العمل نهايته مفتوحة، والقرار يرجع لشركة الإنتاج ومدى استعدادها لتقديمه من عدمه".

وفى النهاية وجه المخرج ياسر سامى الشكر لكل فريق العمل الذين شاركوه فى هذا النجاح، خاصة المخرجين المنفذين وكل كروه التصوير والإنتاج والديكور والإضاءة، ولكاتب عمرو سمير عاطف، بالإضافة إلى نجوم وأبطال العمل وجهة الإنتاج شركة سينرجى.