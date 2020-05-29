عارضة ازياء كولومبية تحتفل بحمل زوجها!

كتب امير فتحي في الجمعة 29 مايو 2020 05:59 صباحاً - استعرضت، دانا سلطانة، عارضة الأزياء الكولومبية، المتحولة جنسيا بطن زوجها المنتفحة من الحمل الذي بلغ ثمانية اشهر وذلك في مجموعة صور نشرتها عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت دانا سلطانة في احد هذه الصور وهي تقف خلف زوجها وتضع يدها على بطنه العاري المنتفخة بينما قامت في صورة اخرى بتقبيل بطنه.

ودانا سلطانة هي عارضة ازياء كولومبية ولدت ذكراً لكنها تحمل جينات أنثوية ولها شكل امرأة، وحاليا تنتظر طفلاً من زوجها إستيبان لاندراو، الذي ولد أنثى لكن يتطابق ويتشابه جسده وشكله بالذكر.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن الزوجين حملوا طفلهما بشكل طبيعي، حيث لا يزال كل من دانا وإستيبان يمتلكان أعضاء جنسية طبيعية.