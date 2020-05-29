قمر تطعن كورونا بسكين!

كتب امير فتحي في الجمعة 29 مايو 2020 05:59 صباحاً - احتفلت الفنانة اللبنانية قمر بعيد ميلادها على طريقتها وبأجواء مستوحاة من ازمة فيروس كورونا المستجد التي يعيشها العالم حاليا.

ونشرت قمر مجموعة صور لها مع قالب من الحلوى، وذلك عبر حسابها على انستغرام، أطلت فيها بلوك جريء مرتدية “توب ستوميك” تنورة قصيرة من اللون الأبيض.

وكانت لافتا تصميم قالب الحلوى الذي كتب عليه: “توقف كورونا انه عيد ميلادي” مع وضع مجسم لفيروس كورونا عليه بينما حملت قمر السكين وطعنت الفيروس.

كما نشرت قمر مقطع فيديو لها ولابنها وعلقت كاتبة: “عيد ميلاد coroni

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.. بس نشكر الله أني مع أغلى شخص.. إحتفلت في عيد ميلادي جيمي روحي وقلبي كل العمر مع بعض يا عمري”.