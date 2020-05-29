مها محمد تطلب الدعاء لابنها بعد اصابته بفيروس كورونا

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كتب امير فتحي في الجمعة 29 مايو 2020 05:59 صباحاً - شفت الفنانة الكويتية مها محمد عن إصابة نجلها بفيروس كورونا المستجد، مطالبها متابعيها بالدعاء له.
وكتبت مها عبر حسابها على انستغرام: “حبايبي ادعوا لفيصل ولدي طلعت النتيجة الآن وطلع فيه كورونا.. وهو زارع كلى.. دعواتكم لا تنسونا بدعائكم.. اللهم إني استودعتكم ولدي فيصل أنت الذي لا تضيع ودائعك”.
يذكر ان مها محمد لديها ولدين من زواجها الاول هما عبدالله وفيصل وهي متزوجة منذ عام 2016 من رجل الاعمال الاردني محمد عادل ولها منه بنت اسمتها مها.
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