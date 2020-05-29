كتب امير فتحي في الجمعة 29 مايو 2020 05:59 صباحاً - سخرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي على طريقتها من ارتفاع أسعار الكمامات في الكويت والذي بلغ ما يقرب من 7 دنانير للواحدة بما يعادل 22 دولارا.
وقالت هيا الشعيبي في فيديو نشرته عبر حسابها على سناب شات: “الكمامة اللي كنا نجيبها حق مطابخنا وخدامتنا بقينا نجيب كيس الكمامة بـ7 و10 دنانير من الجمعيات الخاصة”.
وتابعت هيا الشعيبي ضاحكة”: يا شيخ نحط حفاضات عيالنا أرخض وحطها على وجوهنا نجيب البامبرز ونحطلها خيط من هنا وخيط من هنا”.
يذكر ان الكويت شهدت ارتفاعا كبيرا في اسعار الكمامات في الفترة الاخيرة بسبب سحب القرار الوزاري القاضي بإضافة الكمامات الطبية على البطاقات التموينية للمواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ارتفاع اسعار الكمامات.. هيا الشعيبي: “نحط حفاضات عيالنا احسن” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.