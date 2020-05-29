بعد ارتفاع اسعار الكمامات.. هيا الشعيبي: “نحط حفاضات عيالنا احسن”

كتب امير فتحي في الجمعة 29 مايو 2020 05:59 صباحاً - سخرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي على طريقتها من ارتفاع أسعار الكمامات في الكويت والذي بلغ ما يقرب من 7 دنانير للواحدة بما يعادل 22 دولارا.

وقالت هيا الشعيبي في فيديو نشرته عبر حسابها على سناب شات: “الكمامة اللي كنا نجيبها حق مطابخنا وخدامتنا بقينا نجيب كيس الكمامة بـ7 و10 دنانير من الجمعيات الخاصة”.

وتابعت هيا الشعيبي ضاحكة”: يا شيخ نحط حفاضات عيالنا أرخض وحطها على وجوهنا نجيب البامبرز ونحطلها خيط من هنا وخيط من هنا”.

يذكر ان الكويت شهدت ارتفاعا كبيرا في اسعار الكمامات في الفترة الاخيرة بسبب سحب القرار الوزاري القاضي بإضافة الكمامات الطبية على البطاقات التموينية للمواطنين.