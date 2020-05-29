ترامب يوقع أمرا تنفيذيا حول شركات التواصل الاجتماعي

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كتب امير فتحي في الجمعة 29 مايو 2020 05:59 صباحاً - وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، على الأمر التنفيذي حول منصات التواصل الاجتماعي الذي يحد من حصانتها، وفق البيت الأبيض.
يأتي هذا بعدما عمد تويتر في سابقة من نوعها إلى إدراج اثنتين من تغريدات الرئيس الأميركي في خانة الأخبار المضلّلة.
ويفتح القانون الباب أمام وضع قواعد جديدة لعمل هذه الشركات العملاقة، ويسمح بمحاسبتها على المحتوى الذي ينشر عليها.
وقال ترامب قبل التوقيع: “نحن هنا اليوم للدفاع عن حرية التعبير من أحد أكبر المخاطر”.
وأعلن خلال مؤتمر صحفي أعقب التوقيع أنه سيوجه وزير العدل إلى التعاون مع الولايات في فرض قوانينها الخاصة ضد “إجراءات العمل الخادعة” التي تمارسها شركات وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن “ما تتحقق تويتر من صحته أو تتجاهله ليس أكثر من نشاط سياسي وهو أمر غير ملائم”.
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