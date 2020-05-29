كاتي بيري تساعد فقراء لوس أنجلوس رغم مشقة الحمل.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تداول رواد التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور للنجمة والمطربة الأمريكية كاتي بيري، وجاء ذلك بعدما رصدتها عدسات مصوري موقع “الديلي ميل”، وهي تساعد المحتاجين في شوراع لوس أنجلوس الأمريكية.

وأوضحت الصور تحدي كاتي بيري، لمشقة الحمل وأزمة فيروس كورونا، التي اجتاحت العالم ولكن لم يمنعها كل ذلك من تقديم يد العون للفقراء والمحتاجين، داخل بلادها.

وظهرت كاتي بيري، في الصور وهي ترتدي عباءة أو ما يشبه الجلابية وحرصت على الأخذ بالاجراءات الوقائية وكانت ممسكة كمامة بيدها للحماية من فيروس كورونا.

واستطاعت كاتي بيري أن تحقق نجاحًا كبيرا بعد طرح أغنيتها الجديدة “Daisies ” والتي لاقت تفاعلا كبيرا من قبل محبيها.

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وعلى جانب أخر، كشفت المغنية والمطربة الأمريكية كاتي بيري، البالغة من العمر 35 عاماً، مؤخرا، عن أنها تعاني جراء إنتشار فيروس كورونا المستجد عالمياً من نوبات إكتئاب.

النجمة العالمية قالت عبر حسابها على موقع تويتر: في بعض الأحيان لا أعلم ما هو الأسوأ تجنب الإصابة بـ(كوفيد-19) أو موجات ونوبات الإحباط والاكتئاب التي أعاني منها جراء هذا الوضع الجديد.

وقد لاقت تغريدتها الكثير من التفاعل مع متابعيها، حيث نالت أكثر من 76 ألف إعجاب، و13 ألف إعادة تغريد.

وتضامن العديد من النجوم والمشاهير والجمهور مع كاتي بيري ودعموها في مواجهتها للإحباط والاكتئاب، ومنهم مصممة الأزياء فيرا وانغ، والكوميديانة روزي أودونيل، بينما قال أحد المتابعين للنجمة العالمية: انظري إلى الأمام، فكري بمولودتك الجديدة، وبأن الضوء والأمل في نهاية النفق سيكون بين يديك قريباً” في إشارة إلى قرب ولادتها لطفلتها.