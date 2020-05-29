ميرهان حسين تشعل "إنستجرام" بفيديو تقليد لـ أصالة و سميرة سعيد

نشرت الفنانة ميرهان حسين عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام فيديو لها أثناء تقليدها للفنانة سميرة سعيد وأصالة.

وظهرت ميرهان حسين في الفيديو وهي تقلد طريقة ولوك النجمتين الكبار على انغام اغنية " وداع يا دنيا" لمطرب المهرجانات حمو بيكا.

وعلقت ميرهان حسين على الفيديو قائلة :" مبسوطة جدا بردود افعالكم على تقليدي للنجمتين العظيمتين أصالة و سميرة سعيد وياريت اللي ماشافش الفيديو كامل يشوفه موجود على قناتي على اليوتيوب عشان انا يهمني رأيكوا كلكوا "

وكانت ميرهان حسين تصدرت مؤشرات البحث «تريند» على محرك جوجل، بعد ظهورها بمقطع فيديو وهي ترقص بالجلباب الأبيض، وتقلد الفنانة فيفي عبده في طريقة الرقص والإطلالة.

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