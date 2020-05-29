شاهد رامي صبري يوجه رسالة مؤثرة لـ متابعيه

شارك الفنان رامي صبري جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. وعلق رامي صبري على الصورة قائلا: " كنت فاكرين اننا بنخطط لحياتنا ولكن في الحقيقة تخطيط الحياة لينا كلام تاني خالص #كورونا_2020". يذكر ان أغنية "حياتي مش تمام" لـ الفنان رامي صبري حققت نجاحا كبيرا جدًا منذ طرحها عبر قناة "يوتيوب"، وجميع مواقع التواصل الأجتماعي.

وتخطت الأغنية حاجز الـ 10 ملايين مشاهدة بعد شهرين من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب". Advertisements قد يهمك أيضا: أغنية حياتي مش تمام لـ رامي صبري تحقق 10 ملايين مشاهدة «فرصة تانية» لرامى صبرى تحقق 4 ملايين مشاهدة

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