شكرا لقرائتكم خبر عن رنا سماحة تستعد لطرح أولى أغنيات ألبومها بعنوان "أستاذ تمثيل" بتوقيع راؤول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد فترة من التأجيل حددت الفنانة رنا سماحة موعد طرح أول أغنية من ألبومها الجديد، والتى تحمل اسم "أستاذ تمثيل"، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمد الفخرانى، وتوزيع زيزو فاروق، ويتم طرحها شهر المقبل على يوتيوب.

من ناحية أخرى شاركت رنا سماحة فى رمضان الماضى بمسلسل "جمع سالم" مع الفنانة زينة، فى الدراما بعد مسلسل "أزمة نسب" الذى تم عرضه فى عام 2016.

"جمع سالم" تأليف محمد ناير وإخراج إيمان الحداد ويشارك فى بطولته دلال عبد العزيز ومحمد شاهين وسلوى خطاب وريم البارودى وملك قورة وميدو عادل وسامح الصريطى وبسنت شوقى وأحمد سلطان وتدور الأحداث حول فكرة "التبنى"، والعلاقات الأسرية.

كما طرحت رنا مؤخراً أغنيتها الجديدة بعنوان "أميرة الحب"، وهى من كلمات وألحان محمد رفاعى، وتوزيع صوات أيدوجان، وتولى إخراج الكليب عادل سرحان، وظهر خلال الفيديو كليب لأول مرة الشاب الذى لعب دور حبيب رنا وهو محمد صندقلى، حامل لقب ملك جمال لبنان لعام 2019.