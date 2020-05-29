شكرا لقرائتكم خبر عن "شكوى إلى الله" أغنية محمد فؤاد الجديدة داخل غرفة المونتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان محمد فؤاد لطرح كليب أغنيته الجديدة "شكوى إلى الله" قريبا، حيث يجرى العمل عليه داخل غرفة المونتاج حالياً استعداداً لطرحه، حيث تواجد الفترة الماضية فى الفيوم لتصويرها على طريقة الفيديو كليب بفكرة جديدة ومختلفة عما قدمه من قبل.

وأحيا محمد فؤاد حفلا غنائيا الأربعاء الماضى من حديقة الأزهر بارك، وكانت أولى الفقرات، أغنية "مواعدانى" ثم أغنية "أنا ابن بلد"، وقدم عددا من أشهر أغنياته منها: الليل الهادى للفنان السودانى شرحبيل أحمد، وعبر عن سعادته بالموسيقى السودانية التى قال إنها ترقى إلى العالمية ثم غنى فؤش أصيل ثم "حبيبى يا".

جدير بالذكر أن آخر ألبوم لفؤاد أصدر عام 2010 تحت اسم "بين ‏إيديك"، ولم يحدد فؤاد إلى الآن موعد نهائى لطرح ‏الألبوم الجديد، وقد طالب ‏جمهور فؤاد بسرعة طرحه للألبوم من خلال هاشتاج "ارجع يافؤاد ‏وحشتنا يافؤش‎."‎

يشار إلى أن محمد فؤاد، عرض له مؤخرًا، مسلسل "الضاهر" الذى يقوم ببطولته، وذلك بعد عدة تأجيلات من عرضه، ليعود من خلاله للدراما بعد غياب نحو 9 سنوات منذ تقديمه مسلسل "أغلى من حياتى".