شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: تم تغيير اسم المسلسل من "دهب عيرة" لـ"خيانة عهد" لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة يسرا إنها تفاجئت بتغيير اسم مسلسل "خيانة عهد" الذى كان من المقرر له ان يطلق عليه اسم "دهب عيره"، مشيرة إلى أنه كان يتوجب عليهم تغيير اسم المسلسل لان معنى "دهب عيره" فى المنطقة العربية له معنى مختلف تماما عما يطلق فى مصر، وهو معنى غير مقبول لديهم فلزم تغيير الاسم لأن المسلسل كان يعرض فى دبى .

وتابعت يسرا خلال لقائها فى برنامج معكم المذاع على قناة cbc والذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، أن نجاح آخرعمل يكون دائما أكثر من العمل الذى يسبقه دائما، مستشهده بعدد من الأعمال التى قدمتها أمثال مسلسل فوق مستوى الشبهات ومسلسل قضية رأى عام وغيرها من الأعمال التى قدمتها، مشيرة إلى أن هناك بعض الأعمال وقت عرضها لم يتيح له مشاهدات كثيره ولكنها عندما يتم عرضها فى أوقات آخرى تلقى مشاهدات أكثر .

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من ناحية آخرى، قالت الفنانة يسرا عندما ظهر فيروس كورونا لم أفكر لحظة في الاعتذار عن تكملة المسلسل، واعتبرت أن المسلسل مهمة رسمية، فالفنان مثله مثل موظف البنك أو صاحب الفرن، فطالما ورائي الكثيرون الذين يأكلون العيش من هذه المهنة فلا مجال للاعتذار، وقد تم عمل جميع الاحتياطات من جانب شركة الإنتاج.

وتم تخفيض عدد فريق العمل وراء الكاميرا النصف تقريبًا حيث أصبح 150 شخصًا فقط، كما كان هناك فريق عمل متكامل يقوم بالكشف علينا في فترات متقاربة، ويتم التطهير والتعقيم لكل شيء بشكل دوري، أما أنا فقد عشت علي فيتامين سي وكنت أتغرغر كل ساعة تقريبًا.

وعن الحظر المنزلي قالت لم يكن عندي أي مشكلة بسبب الحظر المنزلي عقب انتهاء المسلسل، فأنا بيتوتية بطبعي طالما لم يكن هناك عمل أحب أن أجلس في المنزل، وأتمني أن يتمتع الجميع بتلك الفترة بالتقرب من عائلتهم وأولادهم وأزواجهم، فتلك الفترة جعلتنا نشعر بكم النعم الذي أنعم الله علينا بها، وأول شيءٍ سوف أفعله عندما تنتهي الكورونا "هبوس كل أصحابي ".



