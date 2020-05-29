صورة| أبو هشيمة برفقة ياسمين صبري في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: شارك رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، متابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة له برفقة زوجته الفنانة ياسمين صبري. ولم يعلق "أبو هشيمة"، على الصورة، واكتفى بوضع إيموجي قلوب. وعقد أحمد أبو هشيمة، قرانه على ياسمين صبري، في أبريل الماضي بحضور أفراد الأسرتين، خلال حفل محدود تزامنا مع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا.

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