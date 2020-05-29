"الحياة" تعلن موعد العرض الثاني لـ "ليالينا 80"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلنت قناة الحياة موعد العرض الثاني لمسلسل "ليالينا 80"، على أن يكون غدا السبت، الموافق 30 مايو، فى تمام الساعة التاسعة مساءً.

وحقق مسلسل "ليالينا 80"، نجاحًا جماهيريا خلال عرضه في شهر رمضان المنقضي.

مسلسل "ليالينا 80"، بطولة غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، سناء شافع، ميدو عادل، هبة عبد الغني، منة عرفة، محمد على رزق، حسني شتا، نهى عابدين، من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.