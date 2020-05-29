"القرد شد الباروكة".. إنجي وجدان تتعرض لموقف طريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي

كشفت الفنانة إنجي وجدان، عن تعرضها لموقف طريف مع "نسناس"، اعتدى عليها خلال تواجدها بأحد الأماكن العامة.

وعبر حسابها بـ"إنستجرام"، شاركت "إنجي"، متابعيها صورة لها ترتدي خلالها الساري الهندي، وخلفها "نسناس" يحاول جذب الشعر المستعار، الذي ترتديه من على رأسها، وعلقت قائلة: "لما القرد يقرر يشد البروكة".

آخر أعمال إنجي وجدان، مسلسل "طلعت روحي" من بطولتها إلى جانب نيقولا معوض وإسلام إبراهيم وميار الغيطي وهبة عبدالعزيز وتامر فرج ودنيا ماهر، ومن تأليف "ورشة كتابة" وإخراج رامي رزق الله.