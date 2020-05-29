10 مسلسلات في القائمة الأولية لـ ماراثون رمضان 2021

واجه نجوم الفن العديد من الجدل، وخاصة في ظل حملات الهجوم التي يدشنها البعض ضدهم، ورغم ذلك حققت مسلسلات ماراثون رمضان 2020 نجاحًا مذهلًا ونسبة مشاهدات عالية.

وتنوعت الأعمال الفنية لهذا العام، مابين مسلسلات اعتمدت على البطولة الجماعية وأخرى على البطل الأوحد، لكن السمة الأهم هي التنوع في الأفكار، ومحتوى الأعمال الدرامية مابين العمل الوطني، والرومانسي، والتاريخي، والاجتماعي، والكوميدي.

ولكن دائمًا ما يحرص نجوم الفن على الإجتهاد والأسبقية، إلا أن البعض كان اتعاقد على ماراثون رمضان 2021، ولم يخوض تجربته في مارثون 2020، ومنهم من تعاقد على جزء ثاني بعض نجاحه.

وفي هذا التقرير سنرصد مسلسلات رمضان، التي من المرجح أن تعرض ضمن ماراثون رمضان 2021:-

1- هجمة مرتدة: من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، معتصم النهار، نضال الشافعي، محمود البزاوي، محمد جمعة، هاجر الشرنوبي، خالد أنور، محمد عادل، شمم الحسن، مايان السيد، علي قنديل، ندى موسى، يوسف عثمان.

2- القاهرة كابول: من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي، وبطولة كل من طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، معتز هشام، محمود الشرقاوي، خالد كمال، كريم سرور، شيرين، حسني شتا، أحمد رزق.

وتدور أحداث المسلسل حول ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث الإرهابي "طارق لطفي" الذي يتعاون مع عدد من المنظمات الإرهابية، ويتصدى له ضابط الشرطة "فتحي عبدالوهاب"، وينقل الصورة المذيع "خالد الصاوي".

3- الإختيار 2: بعد نجاح الجزء الأول من مسلسل الإختيار قررت الشركة المنتجة

لمسلسل بأن تنتج جزء ثاني من المسلسل، والذي يستكمل أحداث الجزء الأول بعد استشهاد البطل أحمد منسي "أمير كرارة"، وإعدام الإراهبي التكفيري "هشام عشماوي".

ومن المقرر أن يتناول الجزء الثاني العمليات الإرهابية التي يتعرض لها الجيش المصري في سيناء في الأعوام الأخيرة، وبطولات رجال الجيش المصري في التصدي لها، ولم يتم الإعلان عن اسم الفنان الذي سوف يتصدى لبطولة العمل بعد.

4- إسود فاتح: من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، وبطولة كل من هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، خالد الشيوي، رانيا منصور، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، ناصر سيف، حسام الجندي، نانسي صلاح، معتصم النهار، نبيل نور الدين، حنان سليمان، روجينا.

ومن المقرر أن العمل كان يعرض ضمن ماراثون رمضان 2020، إلا أن الظروف لم تسمح لعرضه بسبب فيروس كورونا، ولم يرد إذا كان سيعرض ضمن ماراثون رمضان 2021 أم خارجه.

5- الزيبق 2: من تأليف وإخراج وائل عبدالله، وبطولة كل من كريم عبدالعزيز، شريف منير، ريهام عبدالغفور، كارمن لبس، رامي وحيد، محمد شاهين، إدوارد، سهر الصايغ، سلوى عثمان، كارمن بصيبص، أحمد صبري غباشي.

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6- النهاية 2: لم يرد حتى الآن إذا كان هناك جزء ثاني أم لا، ولكن صرح سيناريت العمل عمرو سمير عاطف، قائلًا: بعتذر جدًا على التأخر في الرد وبوجه كل الشكر لكل واحد اتفرج على المسلسل أيًا كان رأيه .. فيه سؤال بيتكرر عن الجزء التاني وهل هيكون فيه جزء تاني ولا لاء.

وأضاف عمرو سمير قائلًا: وفي الحقيقة إن القرار ده مش قرارى ده قرار يوسف باعتباره صاحب الفكرة وشركة الإنتاج باعتبارها مالكة الموضوع .. وأعني أنني إذا انشغلت في أعمال أخرى أو ما قدرتش أكتب جزء تاني فمن حقهم أنهم يكملوا العمل مع سيناريست تاني أو يأجلوه لغاية ما الظروف تسمح بإنتاجه، بكرر الشكر للجميع وقريب إن شاء الله هجاوب على جميع الاستفسارات الأخرى بخصوص العمل.

7- تقاطع طرق: من تأليف وإخراج تامر محسن، وبطولة كل من منى زكي، محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد فراج، سيد رجب، أحلام الجريتلي، نسرين طلعت، مايان السيد، كان من المقرر عرض المسلسل ضمن ماراثون رمضان 2020 إلا أنه خرج في اللحظات الأخيرة بسبب عدم انتهاء تصويره قبل الشهر، ولم يرد أيضًا إذا كان سيعرض ضمن ماراثون رمضان 2021 أم خارجه.

8- رمضان كريم 2: بعد نجاح الجزء الأول من المسلسل قرر فريق العمل بخوض ذات التجربة مرة أخرى وصنع جزء ثاني منه، إلا أن أزمة فيروس كورونا لم تتيح لهم الفرصة، ولم يرد أيضًا حتى الآن إذا كان هناك جزء ثاني أم لا.

9- اللعبة 2: بعد نجاح الموسم الأول من مسلسل اللعبة، تمنى فريق العمل بأن يكون هناك جزء ثانيًا، ولم يتم التأكيد حتى الآن إذا كان هناك بالفعل جء ثانيًا أم لا.

10- سيف الله خالد بن الوليد: من تأليف عباس محمود العقاد، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبطولة كل من، حمزة العيلي، أحمد فلوكس، ياسر الزنكلوني، عبدالرحمن أبو زهرة، محمد ثروت، لبنى ونس، بسنت شوقي، أحمد عزمي، نشوى مصطفى، سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، يوسف شعبان، محسن محيي الدين، أحمد خالد صالح، رانيا محمود ياسين، محمود الشرقاوي، محمود فارس، بيومي فؤاد، حمدي الوزير، منذر رياحنة.

وكان يجسد النجم عمرو يوسف دور خالد ابن الوليد، إلا أن حدثت أزمة في العمل بسبب فيروس كورونا، ولم يستكمل عمرو التصوير، إلا أن الشركة المنتجة تجري حاليًا بعض التفويضات النجم ياسر جلال حتى يقوم بدور البطولة، ولم يرد أيضًا إذا كان العمل سيعرض ضمن ماراثون رمضان 2021 أم لا.