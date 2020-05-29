كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد وفيق: شخصيتي الحقيقية تتشابه مع "مؤنس" في القوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفنان أحمد وفيق، عن تشابه شخصيته الحقيقة مع شخصية السيد مؤنس في مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف، الذي عرض عبر السباق الرمضاني الماضي.

وتابع أحمد وفيق خلال لقائه في برنامج "التاسعة مساءً" قائلاً: "شخصية مؤنس تشبهني في القوة وعندما أحتد تصل درجة التعصب لدي مثل مؤنس في النهاية".

يذكر أن الفنان أحمد وفيق فنان موهوب قدم العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية والتليفزيونية وكسب قلوب الملايين بفنه المتميز الراقي حتى أصبح يلقب بجوكر التمثيل وقام بتقديم شخصية السيد مؤنس في مسلسل "النهاية".

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قصة مسلسل النهاية

تدور أحداث مسلسل "النهاية"، حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

أبطال مسلسل النهاية

شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف،أحمد وفيق، ناهد السباعي، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، حسام داغر، نهال نور وآخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.