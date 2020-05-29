دنيا بطمة تعايد شقيقتها المسجونة بمناسبة عيد الفطر

نشرت الفنانة دنيا بطمة صورة شقيقتها ابتسام عبر حسابها على تطبيق الصور والفيدوهات "انستقرام"، وأرفقتها بهذا التعليق: " كل عام وأختي الغالية بألف خير. اللهم من حرمها فرحة العيد احرمه حياته وقرة عينه واعز ما يملك وجرده من الكرة الأرضية .سيأتي يوم على القوم الظالمين ".

وعادت بطمة لتدافع عن شقيقتها ابتسام بطمة القابعة حالياً في سجن الوداية بمراكش عبر الدعاء على كل من ظلمها.



وقالت بطمة في حوار نُشر على موقع التواصل الاجتماعي "إنستقرام"، قبل أيام إنها فقدت ثقتها في الناس، معلقة على سؤال الإعلامي السعودي ماجد الفاسي عندما سألها كيف تٌقيم ثقتها في الناس من واحد إلى عشرة، لتجيب: "قبلاً كانت عشرة على عشرة أما الآن أضعها في خانة الواحد".

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في مراكش، قد أمر بمتابعة دنيا بطمة في حالة سراح، فيما توبعت شقيقتها ابتسام والمصممة عائشة عياش، وفتاة ثالثة تدعى صوفيا، في حالة اعتقال.

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وتتابع بطمة بجنح تتعلق بـ"المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك".

فيما تتابع شقيقتها ابتسام بـ"جنح الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته والمشاركة في ذلك عن طريق الأنظمة المعلوماتية ونشر أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم وبثها قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد عن طريق الدخول إلى نظام المعالجة الآلية".