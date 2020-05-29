هل فعلًا اشترى محمد رمضان فيديو تهنئة من نجم "لا كازا دي بابل" في عيد ميلاده؟

منذ أن قام الفنان المصري محمد رمضان بنشر مقطع فيديو لنجم مسلسل "لا كازا دي بابل" الإسباني الشهير إنريكي أرسي الذى أدى شخصية (أرتورو رومان) في المسلسل، وهو يقوم بتهنئته بعيد ميلاده، انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي عدد كبير من التعليقات التي تفيد بقيام محمد رمضان بدفع الأموال لأحد المنصات المتخصصة في المعايدات مدفوعة الأجر من قبل المشاهير حول العالم، ويعرف باسم "Starzly" من أجل الحصول على هذا الفيديو الخاص، مقابل ما يقرب من 150 دولار أمريكي

.

Advertisements

الفيديو الذي نشره رمضان كان يحمل بالفعل "اللوغو" الخاص بموقع "Starzly"، وظهر خلاله النجم الإسباني وهو يهنيء رمضان بمناسبة عيد ميلاده واصفاً إياه بأنه النجم رقم واحد، ومتمنياً أن يجمعهما عمل واحد في أقرب وقت.

وفي حديث مع موقع Et بالعربي، أشار "ريدوان" إلى أن الفيديو غير مدفوع و أن النجم المعروف بشخصية "أرتورو رومان" يعد صديقاً مقرباً منه، وأنه هو الذي حدثه عن محمد رمضان وطلب منه تسجيل ذلك المقطع، وأنها كانت بالفعل هدية من النجم الإسباني لمحمد رمضان في عيد ميلاده.

