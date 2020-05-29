هيفاء حسين تظهر صورة واضحة لتوأميها لأول مرة

نشرت الفنانة البحرينية هيفاء حسين أول صورة واضحة لتوأميها من زوجها الفنان الإماراتي حبيب غلوم، سلطان وجواهر، بعد أن أتما من العمر 6 أشهر.

وحرصت هيفاء من خلال الصورة على تهنئة متابعيها بعيد الفطر المبارك، لتحصد الصورة إعجاباً وتفاعلاً كبيرين من المتابعين الذين تمنوا للطفلين دوام الصحة والعافية.

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اللافت كان هو الانقسام الكبير بين المتابعين حول من يشبه التوأمين من والديهما بشكل أكبر، حيث رأى البعض إنهما يشبهان والدهما بشكل كبير، بينما رأى البعض الآخر بأنهما يشبهان هيفاء بشكل أكبر، لكن اجتمع أغلب المتابعين على أن الطفلين يشبهان بعضهما البعض بشكل لافت بالرغم من أنهما توأمين منفصلين ذكر وأنثى.

وكان النجمان الخليجيان رزقا بتوأميهما سلطان وجواهر في النصف الثاني من نوفمبر الماضي، واختارا لهما هذين الاسمين تيمنًا بـ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحرمه الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي.