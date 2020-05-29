شاروخان يهنئ جمهوره بعيد الفطر

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

هنأ النجم الكبير شاروخان عشاقه وجمهوره على وسائل التواصل الاجتماعي، بحلول عيد الفطر المبارك، وذلك عبر رسالة جميلة.

كل عيد، اعتاد نجوم الهند الثلاثة شاروخان وسلمان خان وعامر خان، تهنئة جمهورهم بالاعياد من وقت لأخر، والتي تجذب انتباهنا دائمًا. ومع ذلك، كما اتضح، فإن الأمور ليست طبيعية كما هي عادة، وبالتالي، كان الجميع في المنزل في الحجر الصحي بسبب إغلاق فيروس كورونا.

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ومع ذلك، لم يمنع العزل الذاتي وظروف الضيق الذي فرضه فيروس كورونا، من أن يتوجه خان برفع معنويات جمهوره، كما لم تتحدث الرسالة عن التهاني فحسب، بل أيضًا عن الرغبة في التعامل مع الأزمة المستمرة. كتب: ” نطلب رحمة وبركات الله في هذه الأوقات.

وأضاف “في النهاية، إن الإيمان هو الذي يجعلنا نستمر ... عيد مبارك للجميع. أتمنى أن يمطر الجميع بالحب والسلام والازدهار دائما”.

في هذه الأثناء، شخص آخر لفت انتباهنا أيضا لتهنئته بعيد الفطر، وهو النجم سلمان خان، لم يكن سلمان يرغب فقط في تهنئة معجبيه، ولكنه منحهم هدية مثالية حيث أصدر أغنية جديدة تسمى بهاي بهاي للترويج للعلاقة الأخوية بين الهندوس والمسلمين.