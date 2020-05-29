رانفير سينغ يكشف كيف أثر وباء كورونا عليه

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
شارك ممثل السينما الهندية رانفير سينغ ، الذي يعيش في مومباي، في كيفية تأثير الوباء عليه ، قائلاً إنه يمر بمراحل مختلفة وسط .
قال تقرير حسبما نقل تقرير لموقع “بينكفلا” “في فترة الحظر اختلف شعوري بطرق مختلفة جدًا. ففي الأسبوعين الأولين ، شعرت بشيء ما ، ثم في الشهر الأول ، والشهر والنصف ، والآن مر شهران، كل هذه المراحل المختلفة أصابتني بالحيرة”.
وأضاف: “في كل مرة أستيقظ فيها في الصباح وأقرأ الأخبار ، اقرأ ما يحدث أجده سيناريو قاتم للغاية. إنه أمر مزعج ، إنه مدمر بالفعل أن تشهد ما يحدث في هذا الوباء غير المسبوق لجميع إخواننا وأخواتنا لا فقط في بلادنا ولكن في جميع أنحاء العالم “.
وأوضح “أنت تعرف ما يواجهه العالم ، هذه الأزمة العالمية ، التي تثقل كاهلك حقًا. لذا، لا أعتقد أنني كنت على استعداد لإشراك أي شخص أو أي شيء في الأماكن العامة “. ومع ذلك ، يبقى رانفير إيجابياً ويأمل أن تأتي البطانة الفضية قريباً للجميع.
وتابع “سأبقى في المنزل وأتأكد من أنني أستخدم هذه المرة بطريقة إيجابية قدر الإمكان. أحاول أن أكون إيجابياً ، أحاول أن أكون متفائلاً ، أحاول إيجاد الجانب الفضي ، أحاول أن أرى الجانب المشرق من الأشياء”.
يستخدم رانفير ، الذي لم يكن لديه وقت للتوقف والاسترخاء بالنظر إلى جداول التصوير والترويج المحمومة على مدار السنوات الخمس الماضية ، استخدام الحظر لتجديد شبابه.
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