رانفير سينغ يكشف كيف أثر وباء كورونا عليه

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

شارك ممثل السينما الهندية رانفير سينغ ، الذي يعيش في مومباي، في كيفية تأثير الوباء عليه ، قائلاً إنه يمر بمراحل مختلفة وسط .

قال تقرير حسبما نقل تقرير لموقع “بينكفلا” “في فترة الحظر اختلف شعوري بطرق مختلفة جدًا. ففي الأسبوعين الأولين ، شعرت بشيء ما ، ثم في الشهر الأول ، والشهر والنصف ، والآن مر شهران، كل هذه المراحل المختلفة أصابتني بالحيرة”.

وأضاف: “في كل مرة أستيقظ فيها في الصباح وأقرأ الأخبار ، اقرأ ما يحدث أجده سيناريو قاتم للغاية. إنه أمر مزعج ، إنه مدمر بالفعل أن تشهد ما يحدث في هذا الوباء غير المسبوق لجميع إخواننا وأخواتنا لا فقط في بلادنا ولكن في جميع أنحاء العالم “.

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وأوضح “أنت تعرف ما يواجهه العالم ، هذه الأزمة العالمية ، التي تثقل كاهلك حقًا. لذا، لا أعتقد أنني كنت على استعداد لإشراك أي شخص أو أي شيء في الأماكن العامة “. ومع ذلك ، يبقى رانفير إيجابياً ويأمل أن تأتي البطانة الفضية قريباً للجميع.

وتابع “سأبقى في المنزل وأتأكد من أنني أستخدم هذه المرة بطريقة إيجابية قدر الإمكان. أحاول أن أكون إيجابياً ، أحاول أن أكون متفائلاً ، أحاول إيجاد الجانب الفضي ، أحاول أن أرى الجانب المشرق من الأشياء”.

يستخدم رانفير ، الذي لم يكن لديه وقت للتوقف والاسترخاء بالنظر إلى جداول التصوير والترويج المحمومة على مدار السنوات الخمس الماضية ، استخدام الحظر لتجديد شبابه.