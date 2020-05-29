دومينيك حوراني تطلق «بس تعا» من داخل المنزل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد النجمة والمطربة اللبنانية دومينيك حوراني لإطلاق أغنيتها الجديدة، والتي تحمل اسم “بس تعا” والتي أطلقتها حول الحجر المنزلي، وتُعد تلك الأغنية هي التعاون الأول لها مع الشاعر فادي أسعد عن موضوع الكورونا. ‎

النجمة اللبنانية دومينيك حوراني، قامت بتصوير الأغنية بكاملها من خلال هاتفها الجوال ذاتيًا خلال ثلاثة أيام، حيث حرصت دومينيك أن يتماشى مع مبادئ التباعد الاجتماعي، حيث كانت معظم اللقطات التي تظهر في الكليب من داخل منزلها.

و‎الأغنية من تأليف فادي أسعد، وتوزيع الموسيقار فادي السيد من جدة، ومكس و ماستارينج إيلي سابا من دبي، ومونتاج فؤاد السيد من برشلونة ، بإشراف جان متري من بيروت.

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وعلى جانب أخر، توفي والد الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، مؤخرا، المؤرخ الدكتور يوسف الحوراني.

دومينيك نشرت مقطع فيديو لوالدها الراحل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ونعته بقولها: “بعد كل عطاءاته للبنان تاريخا وحضارة ورؤية جميلة لبيروت المستقبل: هذي بيروت اللي عم نحلم فيها.. كأنو كان حاسس انو رح يغادرنا اليوم”.

الفنانة اللبنانية أضافت: “انتقل الْيَوْمَ الى رحمته تعالى الراقد على رجاء القيامة و الحياة الأبدية المرحوم المؤرخ الدكتور يوسف الحوراني والدي”.

وتابعت: “هيدا الفيديو تصور من حوالي ٣ شهور وتوقيت وفاته الْيَوْمَ ؛ هذه مشيئة الله اللي شايف روح الملاك اللي قدم للبلد حياته كلها وأبحاثه ودراساته ومؤلفاته من غير اَي مقابل ؛ بس كرمال بيروت الحلم”.